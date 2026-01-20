Swansea City besegrade Blackburn på hemmaplan

Swansea City segrade – 3–1 mot Blackburn

Det blev Swansea City som vann på hemmaplan mot Blackburn i Championship. 3–1 (1–1) slutade matchen på tisdagen.

Swansea City–Blackburn – mål för mål

Zan Vipotnik gav Swansea City ledningen i 21:a minuten. I 35:e minuten kvitterade Blackburn genom Mathias Joergensen efter förarbete från Brandon Powell.

Swansea City tog ledningen i 50:e minuten. Zan Vipotnik fick utdelning återigen med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Josh Tymon och ökade ledningen för Swansea City. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Swansea City ligger på 15:e plats i tabellen efter matchen medan Blackburn ligger på 21:a plats. Ett fint lyft för Swansea City som låg på 20:e plats så sent som den 28 december.

Säsongens första möte lagen emellan vann Swansea med 2–1.

I nästa match möter Swansea City Hull borta och Blackburn möter Watford hemma. Båda matcherna spelas lördag 24 januari 16.00.

Swansea City–Blackburn 3–1 (1–1)

Championship, Swansea.com Stadium

Mål: 1–0 (21) Zan Vipotnik, 1–1 (35) Mathias Joergensen (Brandon Powell), 2–1 (50) Självmål, 3–1 (63) Zan Vipotnik (Josh Tymon).

Varningar, Swansea City: Cameron Burgess, Ronald Pereira. Blackburn: Adam Forshaw, Connor O’riordan, Brandon Powell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 3-1-1

Blackburn: 0-2-3

Nästa match:

Swansea City: Hull City AFC, borta, 24 januari 16.00

Blackburn: Watford FC, hemma, 24 januari 16.00