Swansea City tappade ledning till oavgjort mot Birmingham

Oavgjort mellan Swansea City och Birmingham

Patrick Roberts kvitterade i 72:a minuten

Swansea City nu 16:e, Birmingham på 14:e plats

Swansea City hade ledningen i halvtid mot Birmingham i lagens möte i Championship. Men efter paus hämtade Birmingham ikapp underläget och säkrade en poäng, 1–1 (1–0).

Swansea City–Birmingham – mål för mål

Zan Vipotnik gjorde 1–0 till Swansea City i 21:a minuten efter förarbete från Goncalo Franco.

Det dröjde till den 72:a minuten innan Patrick Roberts kvitterade för Birmingham på pass av Marvin Ducksch. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Swansea City har två segrar, en oavgjord och två förluster och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Birmingham har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 6–8 i målskillnad.

Swansea Citys nya tabellposition är 16:e plats medan Birmingham är på 14:e plats. Ett fint lyft för Swansea City som låg på 20:e plats så sent som den 28 december.

Säsongens första möte lagen emellan vann Birmingham med 1–0.

Nästa motstånd för Swansea City är Blackburn. Lagen möts tisdag 20 januari 20.45 på Swansea.com Stadium.

Swansea City–Birmingham 1–1 (1–0)

Championship, Swansea.com Stadium

Mål: 1–0 (21) Zan Vipotnik (Goncalo Franco), 1–1 (72) Patrick Roberts (Marvin Ducksch).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 2-1-2

Birmingham: 1-3-1

Nästa match:

Swansea City: Blackburn Rovers FC, hemma, 20 januari 20.45