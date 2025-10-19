Täby FK sänkte Gefle – Celina Johansson matchhjälte

Seger för Täby FK med 1–0 mot Gefle

Seger nummer 11 för Täby FK

Täby FK nu sjunde, Gefle på andra plats

Målet i första halvleken av Celina Johansson blev matchavgörande när Täby FK vann med 1–0 (1–0) hemma mot Gefle i division 1 norra dam.

– Alltid skönt med en bra avslutning. En jämn match med ganska få klara målchanser. Gefle inledde starkast och dikterade villkoren inledningsvis. Täby växte in i matchen och hade en stark period i mitten av halvleken. Gefle hade övertaget sista delen av första halvlek. Celina Johansson gjorde 1–0 i 36:e minuten på framspelning från Anna Lagerstedt. Skott/chipp utanför straffområdet över/till höger om målvakten. Andra halvlek var spelmässigt jämn, lagen turades om att ha initiativet. Ganska trevligt spel bitvis. Gefle forcerade sista 15 och hade ett friläge i slutskedet där Täbys målvakt gjorde en briljant benparad. Gefle skapade en hel del hörnor under halvleken som ledde till några halvchanser. Skön vinst mot ett bra Gefle, kommenterade Täby FK:s ledare Stefan le Moine.

Täby FK–Gefle – mål för mål

Täby FK har en seger, en oavgjord och tre förluster och 4–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Gefle har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–5 i målskillnad. Det här var Täby FK:s sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Gefles tredje uddamålsförlust.

Division 1 norra dam är nu färdigspelad. Täby FK slutar på sjunde plats och Gefle på andra plats.