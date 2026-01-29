Taha Abdi Alis mål räckte inte för Malmö FF mot Genk

Genk segrade – 2–1 mot Malmö FF

Genks fjärde seger på de senaste fem matcherna

Konstantinos Karetsas matchvinnare för Genk

Malmö FF förlorade borta mot Genk i Europa League på torsdagen. 2–1 (1–1) slutade matchen.

Genk–Malmö FF – mål för mål

Taha Abdi Ali gjorde 1–0 till Malmö FF efter bara fyra minuter på pass av Kenan Busuladzic. Genk kvitterade till 1–1 på stopptid i första halvleken genom Daan Heymans på straff.

Och med åtta minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Konstantinos Karetsas efter pass från Daan Heymans. Karetsas fullbordade därmed Genks vändning.

Resultaten i sista omgången betyder att Genk slutar på nionde plats i tabellen och Malmö FF på 35:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Genk som så sent som den 21 januari låg på 16:e plats.

Genk–Malmö FF 2–1 (1–1)

Europa League, Cegeka Arena

Mål: 0–1 (4) Taha Abdi Ali (Kenan Busuladzic), 1–1 (45) Daan Heymans, 2–1 (82) Konstantinos Karetsas (Daan Heymans).

Varningar, Genk: Yaimar Medina. Malmö FF: Kenan Busuladzic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Genk: 4-0-1

Malmö FF: 0-0-5