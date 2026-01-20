Tani Oluwaseyi målskytt – men Villarreal föll

Ajax vann med 2–1 mot Villarreal

Oliver Edvardsen avgjorde för Ajax

Andra raka segern för Ajax

Villarreal fick se sig slaget i mötet med Ajax hemma i Champions League, med 1–2 (0–0).

Villarreal–Ajax – mål för mål

Efter pausen slog Tani Oluwaseyi till efter pass från Rafa Marin och gav Villarreal ledningen. Oscar Gloukh slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Ajax. Det matchavgörande målet kom på övertid när Oliver Edvardsen slog till och gjorde 1–2 för Ajax med assist av Anton Gaaei. Edvardsen fullbordade därmed Ajax vändning.

Villarreal har fem förluster och 3–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ajax har två vinster och tre förluster och 7–13 i målskillnad.

Ajax ligger på 31:a plats i tabellen efter matchen medan Villarreal är på 35:e plats.

Motståndare i sista omgången för Villarreal är Bayer Leverkusen. Lagen möts onsdag 28 januari 21.00 på BayArena.

Villarreal–Ajax 1–2 (0–0)

Champions League, Estadio de la Ceramica

Mål: 1–0 (49) Tani Oluwaseyi (Rafa Marin), 1–1 (61) Oscar Gloukh, 1–2 (90) Oliver Edvardsen (Anton Gaaei).

Varningar, Villarreal: Rafa Marin, Santiago Mourino, Thomas Partey. Ajax: Owen Wijndal, Aaron Bouwman.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Villarreal: 0-0-5

Ajax: 2-0-3

Nästa match:

Villarreal: Bayer Leverkusen, borta, 28 januari 21.00