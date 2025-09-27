Tarek Alnator målskytt när Oskarshamn sänkte IFK Skövde

Seger för Oskarshamn med 1–0 mot IFK Skövde

Tarek Alnator avgjorde för Oskarshamn

Tredje raka segern för Oskarshamn

Målet i första halvleken blev matchens enda när Oskarshamn vann med 1–0 (1–0) hemma mot IFK Skövde i Ettan södra herr.

– Det var en chansrik match med mycket chanser åt båda håll. Men där vi vinner efter ett vackert mål av Tarek Alnator som bröstar in ett inlägg av Arton Podrimkaku, kommenterade Oskarshamns tränare Eric Persson efter matchen.

Resultatet betyder också att Oskarshamn har hållit nollan i tre matcher i rad.

Eskilsminne nästa för Oskarshamn

Oskarshamn har tre segrar och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan IFK Skövde har en vinst och fyra förluster och 4–7 i målskillnad. Det här var Oskarshamns andra uddamålsseger den här säsongen.

För Oskarshamn gör resultatet att man nu ligger på tolfte plats i tabellen medan IFK Skövde är på 16:e och sista plats. Ett fint lyft för Oskarshamn som låg på 16:e plats så sent som den 12 september.

Nästa motstånd för Oskarshamn är Eskilsminne. Lagen möts söndag 5 oktober 16.00 på Harlyckans IP.

Oskarshamn–IFK Skövde 1–0 (1–0)

Ettan södra herr, Arena Oskarshamn

Mål: 1–0 (8) Tarek Alnator.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oskarshamn: 3-0-2

IFK Skövde: 1-0-4

Nästa match:

Oskarshamn: Eskilsminne IF, borta, 5 oktober