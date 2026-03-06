Tchouameni och Valverde blev matchvinnare mot Celta Vigo

Real Madrid-seger med 2–1 mot Celta Vigo

Real Madrids åttonde seger på de senaste tio matcherna

Federico Valverde matchvinnare för Real Madrid

2–1 vann Real Madrid med mot Celta Vigo på bortaplan på fredagen i La Liga. Segermålet för Real Madrid stod Federico Valverde för på övertid.

Celta Vigo–Real Madrid – mål för mål

Real Madrid fick en bra start på matchen när Aurelien Tchouameni nätade redan i elfte minuten. Celta Vigo kvitterade till 1–1 i 25:e minuten när Borja Iglesias slog till.

Det matchavgörande målet kom på stopptid när Federico Valverde slog till och gjorde 1–2 för Real Madrid.

Det här betyder att Celta Vigo är kvar på sjätte plats och Real Madrid stannar på andra plats, i serien.

Lagens första möte för säsongen vann Celta Vigo med 2–0.

I nästa omgång har Celta Vigo Real Betis borta på Estadio de La Cartuja, söndag 15 mars 18.30. Real Madrid spelar hemma mot Elche lördag 14 mars 21.00.

Celta Vigo–Real Madrid 1–2 (1–1)

La Liga, Abanca Balaidos

Mål: 0–1 (11) Aurelien Tchouameni, 1–1 (25) Borja Iglesias, 1–2 (90) Federico Valverde.

Varningar, Celta Vigo: Borja Iglesias. Real Madrid: Aurelien Tchouameni, Raul Asencio.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Celta Vigo: 2-1-2

Real Madrid: 3-0-2

Nästa match:

Celta Vigo: Real Betis, borta, 15 mars 18.30

Real Madrid: Elche, hemma, 14 mars 21.00