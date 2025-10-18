Team TG bröt förlustsviten – vann mot Elfsborg

Team TG segrade – 2–1 mot Elfsborg

Emelie Dahlin matchvinnare för Team TG

Andra förlusten i rad för Elfsborg

Efter fyra förluster i rad för Team TG i Elitettan kom en ljusning. Borta mot Elfsborg kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen på Borås Arena slutade 1–2 (1–1).

Elfsborgs assisterande tränare Johan Lundwall kommenterade matchen:

– Idag är vi på tok för långt ifrån där vi bör och ska vara. Vi är omständiga och tar massa felbeslut. Trots detta skapar vi en uppsjö av riktigt bra lägen men vi är oskarpa när vi behöver vara skarpa. En insats och match man vill glömma men som vi får titta på och lära oss av.

Emelie Dahlin slog till på stopptid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Elfsborg–Team TG – mål för mål

Elfsborg fick en bra start på matchen när Ellen Nilsson gjorde målet redan i 14:e minuten.

Team TG kvitterade till 1–1 i 37:e minuten när Klara Nyberg hittade rätt på straff. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Emelie Dahlin slog till och gjorde 1–2 för Team TG. Dahlin fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Elfsborgs tionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Team TG:s tredje uddamålsseger.

Med tre omgångar kvar är Elfsborg på sjunde plats i tabellen medan Team TG är på elfte plats.

I nästa match möter Elfsborg BK Häcken Utveckling borta på fredag 31 oktober 18.00. Team TG möter ÖSK söndag 2 november 12.00 hemma.

Elfsborg–Team TG 1–2 (1–1)

Elitettan, Borås Arena

Mål: 1–0 (14) Ellen Nilsson, 1–1 (37) Klara Nyberg, 1–2 (90) Emelie Dahlin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elfsborg: 1-1-3

Team TG: 1-0-4

Nästa match:

Elfsborg: BK Häcken U, borta, 31 oktober

Team TG: Örebro SK, hemma, 2 november