Team TG vann mot Bollstanäs på Bollstanäs IP efter rivstart

Team TG-seger med 4–2 mot Bollstanäs

Linn Lundgren matchvinnare för Team TG

Sjunde förlusten i följd för Bollstanäs

Efter en minuts spel gjorde Emma Widesjö 1–0 för Team TG som tog greppet om bortamatchen mot Bollstanäs på lördagen. Matchen i Elitettan slutade 4–2.

Trelleborg nästa för Team TG

Team TG startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara en minut slog Emma Widesjö till.

Laget gjorde också 0–2 i 32:a minuten, när Moa Våglund hittade rätt. Direkt efter pausen nätade Hannah Marie Scafaria och reducerade åt Bollstanäs.

I 65:e minuten slog Linn Lundgren till, och gjorde 1–3.

Isabelle Olsson ökade Team TG:s ledning i 77:e minuten.

Reduceringen till 2–4 kom på tilläggstid, när Lovisa Norrby slog till och gjorde mål för Bollstanäs. Men mer än så orkade Bollstanäs inte med.

För hemmalaget betyder resultatet 13:e plats i tabellen. Team TG är på elfte plats. Ett tapp för Bollstanäs som låg på åttonde plats så sent som den 31 juli.

I nästa match, lördag 6 september, har Bollstanäs Umeå hemma på Bollstanäs IP 13.00, medan Team TG spelar hemma mot Trelleborg 12.00.

Bollstanäs–Team TG 2–4 (0–2)

Elitettan, Bollstanäs IP

Mål: 0–1 (1) Emma Widesjö, 0–2 (32) Moa Våglund, 1–2 (49) Hannah Marie Scafaria, 1–3 (65) Linn Lundgren, 1–4 (77) Isabelle Olsson, 2–4 (90) Lovisa Norrby.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bollstanäs: 0-0-5

Team TG: 2-0-3

Nästa match:

Bollstanäs: Umeå IK FF, hemma, 6 september

Team TG: Trelleborgs FF, hemma, 6 september