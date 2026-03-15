Thijs Dallinga gjorde avgörande målet för Bologna mot Sassuolo

Bologna vann med 1–0 mot Sassuolo

Bologna vann med 1–0 på bortaplan mot Sassuolo i Serie A. Thijs Dallinga gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Bologna höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.

Segern var Bolognas fjärde på de senaste fem matcherna.

Nästa motstånd för Bologna är Lazio. Lagen möts söndag 22 mars 15.00 på Stadio Renato Dell’Ara.

Sassuolo–Bologna 0–1 (0–1)

Serie A, Stadio Mapei – Citta del Tricolore

Mål: 0–1 (6) Thijs Dallinga.

Varningar, Sassuolo: M’bala Nzola. Bologna: Thijs Dallinga, Nadir Zortea.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sassuolo: 3-0-2

Bologna: 4-0-1

Nästa match:

Bologna: Lazio, hemma, 22 mars 15.00