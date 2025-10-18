Prenumerera

Logga in

Ny tung förlust för Qviding – som tvingas lämna serien

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Älmhult vann med 1–0 mot Qviding

  • Seger nummer 8 för Älmhult

  • Älmhult nu tionde, Qviding på tolfte plats

Det fanns all anledning för Qviding att sörja efter bortamatchen mot Älmhult på Älmevallen. Laget förlorade, 0–1 (0–0) och åker därmed ur division 1 södra dam.

– Vi förlorade den viktiga matchen mot Älmhult och åker tyvärr ur division 1. Vi hade det i egna händer men kom inte upp i den nivå som vi har haft i de senaste matcherna, alltid tråkigt men vi får ta ny tag, kommenterade Qvidings tränare Joakim Carlsson.

Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Tilda Andersson.

Älmhult–Qviding – mål för mål

Älmhult har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Qviding har två vinster och tre förluster och 10–7 i målskillnad. Det här var Älmhults femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Qvidings femte uddamålsförlust.

Matchresultatet innebär att Älmhult slutar på tionde plats.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt