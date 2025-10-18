Ny tung förlust för Qviding – som tvingas lämna serien
- Älmhult vann med 1–0 mot Qviding
- Seger nummer 8 för Älmhult
- Älmhult nu tionde, Qviding på tolfte plats
Det fanns all anledning för Qviding att sörja efter bortamatchen mot Älmhult på Älmevallen. Laget förlorade, 0–1 (0–0) och åker därmed ur division 1 södra dam.
– Vi förlorade den viktiga matchen mot Älmhult och åker tyvärr ur division 1. Vi hade det i egna händer men kom inte upp i den nivå som vi har haft i de senaste matcherna, alltid tråkigt men vi får ta ny tag, kommenterade Qvidings tränare Joakim Carlsson.
Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Tilda Andersson.
Älmhult–Qviding – mål för mål
Älmhult har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Qviding har två vinster och tre förluster och 10–7 i målskillnad. Det här var Älmhults femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Qvidings femte uddamålsförlust.
Matchresultatet innebär att Älmhult slutar på tionde plats.
Den här artikeln handlar om: