Ny tung förlust för Qviding – som tvingas lämna serien

Älmhult vann med 1–0 mot Qviding

Seger nummer 8 för Älmhult

Älmhult nu tionde, Qviding på tolfte plats

Det fanns all anledning för Qviding att sörja efter bortamatchen mot Älmhult på Älmevallen. Laget förlorade, 0–1 (0–0) och åker därmed ur division 1 södra dam.

– Vi förlorade den viktiga matchen mot Älmhult och åker tyvärr ur division 1. Vi hade det i egna händer men kom inte upp i den nivå som vi har haft i de senaste matcherna, alltid tråkigt men vi får ta ny tag, kommenterade Qvidings tränare Joakim Carlsson.

Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Tilda Andersson.

Älmhult–Qviding – mål för mål

Älmhult har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Qviding har två vinster och tre förluster och 10–7 i målskillnad. Det här var Älmhults femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Qvidings femte uddamålsförlust.

Matchresultatet innebär att Älmhult slutar på tionde plats.