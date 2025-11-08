Tilda Sörlén hjälte när Umeå vände till seger

Umeå-seger med 3–2 mot Trelleborg

Tilda Sörlén avgjorde för Umeå

Tre raka mål av Umeå

Umeå såg ut att gå mot förlust vid underläge med 0–2 i hemmamatchen i Elitettan mot Trelleborg. Men med mål i minut 63, minut 66 och minut 90 vände laget underläget och vann med 3–2 (0–2) i lördagens match på Umeå Energi Arena. Stor matchhjälte blev Tilda Sörlén, med sitt 3–2-mål på tilläggstid.

Efter den första halvleken stod det 0–2 till Trelleborg och när domaren blåste av matchen hade Umeå vänt till 3–2.

Umeå–Trelleborg – mål för mål

Linnea Prambrant gjorde 1–0 till Trelleborg efter bara fyra minuter.

Olivia Ländin Sjöblom stod för den utökade ledningen med sitt mål på stopptid i första halvleken på straff. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Alma Nygren och reducerade åt Umeå.

I 66:e minuten slog Linnéa Westbom till och kvitterade för Umeå.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Tilda Sörlén slog till och gjorde 3–2 för Umeå. Därmed hade laget vänt matchen.

Umeå har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 13–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Trelleborg har tre vinster och två förluster och 12–8 i målskillnad. Det här var Umeås sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Trelleborgs fjärde uddamålsförlust.

Umeå möter Elfsborg i nästa match borta lördag 15 november 15.00. Trelleborg möter samma dag Bollstanäs hemma.

Umeå–Trelleborg 3–2 (0–2)

Elitettan, Umeå Energi Arena

Mål: 0–1 (4) Linnea Prambrant, 0–2 (45) Olivia Ländin Sjöblom, 1–2 (63) Alma Nygren, 2–2 (66) Linnéa Westbom, 3–2 (90) Tilda Sörlén.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Umeå: 2-2-1

Trelleborg: 3-0-2

Nästa match:

Umeå: IF Elfsborg, borta, 15 november

Trelleborg: Bollstanäs SK, hemma, 15 november