Tom Cairney bakom Fulhams kryss mot Crystal Palace
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Crystal Palace och Fulham kryssade
- Tom Cairney kvitterade i 80:e minuten
- Newcastle blir nästa motstånd för Crystal Palace
Crystal Palace gjorde 1–0 i första halvlek genom Jean-Philippe Mateta hemma mot Fulham i Premier League. I andra halvlek kvitterade Fulham genom Tom Cairney i 80:e minuten. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.
Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Crystal Palace.
Crystal Palace–Fulham – mål för mål
Jean-Philippe Mateta gav Crystal Palace ledningen i 39:e minuten.
Tom Cairney kvitterade för Fulham i 80:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
Crystal Palace har en seger, en oavgjord och tre förluster och 4–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Fulham har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–5 i målskillnad.
På söndag 4 januari 16.00 spelar Crystal Palace borta mot Newcastle och Fulham hemma mot Liverpool.
Crystal Palace–Fulham 1–1 (1–0)
Premier League, Selhurst Park
Mål: 1–0 (39) Jean-Philippe Mateta, 1–1 (80) Tom Cairney.
Varningar, Fulham: Tom Cairney, Joachim Andersen, Timothy Castagne, Emile Smith Rowe, Jorge Cuenca.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Crystal Palace: 1-1-3
Fulham: 3-1-1
Nästa match:
Crystal Palace: Newcastle Utd, borta, 4 januari 16.00
Fulham: Liverpool, hemma, 4 januari 16.00
Den här artikeln handlar om: