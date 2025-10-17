Toppmöte slutade i kryss mellan PSG och Strasbourg

Oavgjort mellan PSG och Strasbourg

Senny Mayulu kvitterade i 79:e minuten

PSG nu första, Strasbourg på andra plats

Det blev oavgjort, 3–3 (1–2), på Parc des Princes i matchen mellan de båda topplagen i Ligue 1 herr, PSG och gästande Strasbourg, på fredagen.

PSG–Strasbourg – mål för mål

PSG gjorde första målet när Bradley Barcola nätade på pass av Desire Doue redan i sjätte minuten.

I 26:e minuten kvitterade Strasbourg genom Joaquin Panichelli framspelad av Guela Doue.

Laget tog också ledningen alldeles före halvtidspausen genom Diego Moreira. Direkt efter pausen ökade Joaquin Panichelli Strasbourgs ledning på pass av Guela Doue. Målet var Joaquin Panichellis femte i Ligue 1 herr.

Goncalo Ramos fick utdelning på straff med en dryg halvtimme kvar att spela och reducerade åt PSG.

Senny Mayulu kvitterade för PSG med knappa kvarten kvar. 3–3-målet blev matchens sista.

Det här var PSG:s andra oavgjorda match den här säsongen.

För Strasbourg gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan PSG leder serien. Ett poäng skiljer lagen åt. Ett fint lyft för Strasbourg som låg på sjätte plats så sent som den 4 oktober.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 februari på Stade de la Meinau.

I nästa omgång har PSG Brest borta på Stade Francis-Le Ble, lördag 25 oktober 17.00. Strasbourg spelar borta mot Lyon söndag 26 oktober 20.45.

PSG–Strasbourg 3–3 (1–2)

Ligue 1 herr, Parc des Princes

Mål: 1–0 (6) Bradley Barcola (Desire Doue), 1–1 (26) Joaquin Panichelli (Guela Doue), 1–2 (41) Diego Moreira, 1–3 (49) Joaquin Panichelli (Guela Doue), 2–3 (58) Goncalo Ramos, 3–3 (79) Senny Mayulu.

Varningar, PSG: Lee Kang-in, Lucas Hernandez. Strasbourg: Mike Penders.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

PSG: 2-2-1

Strasbourg: 3-1-1

Nästa match:

PSG: Brest, borta, 25 oktober

Strasbourg: Olympique Lyon, borta, 26 oktober