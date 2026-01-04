Torino vann med 3–0 mot Verona
- Seger för Torino med 3–0 mot Verona
- Giovanni Simeone matchvinnare för Torino
- Andra förlusten i följd för Verona
Torino tog ledningen mot Verona på bortaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Serie A på söndagen slutade 3–0.
Torino höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.
Udinese nästa för Torino
Gästande Torino gjorde första målet när Giovanni Simeone nätade redan i tionde minuten. Målet var Giovanni Simeones femte i Serie A.
0–2-målet kom med tre minuter kvar att spela när Cesare Casadei slog till och gjorde mål efter förarbete av Alieu Njie.
I 90:e minuten gjorde Alieu Njie också 0–3 på pass av Ardian Ismajli.
Lagen möts igen 12 april på Stadio Olimpico Grande Torino.
Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 7 januari. Då möter Verona Napoli på Diego Armando Maradona 18.30. Torino tar sig an Udinese hemma 20.45.
Verona–Torino 0–3 (0–1)
Serie A, Stadio M. A. Bentegodi
Mål: 0–1 (10) Giovanni Simeone, 0–2 (87) Cesare Casadei (Alieu Njie), 0–3 (90) Alieu Njie (Ardian Ismajli).
Varningar, Torino: Zakaria Aboukhlal, Alberto Paleari.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Verona: 2-0-3
Torino: 3-0-2
Nästa match:
Verona: Napoli, borta, 7 januari 18.30
Torino: Udinese, hemma, 7 januari 20.45
