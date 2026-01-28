Tottenham avgjorde i andra halvlek mot Eintracht Frankfurt

Seger för Tottenham med 2–0 mot Eintracht Frankfurt

Tottenhams fjärde seger på de senaste fem matcherna

Randal Kolo Muani avgjorde för Tottenham

Tottenham vann bortamatchen i Champions League mot Eintracht Frankfurt på onsdagen. Matchen slutade 0–2 (0–0) efter att Tottenham avgjort matchen i andra halvlek.

Det här var Tottenhams sjätte nolla den här säsongen.

Segern var Tottenhams fjärde på de senaste fem matcherna.

Eintracht Frankfurt–Tottenham – mål för mål

Inget av lagen spräckte nollan under första halvlek men direkt efter pausen slog Randal Kolo Muani till och gav Tottenham ledningen. Dominic Solanke ökade Tottenhams ledning i 77:e minuten. 0–2-målet blev matchens sista.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Eintracht Frankfurt slutar på 33:e plats och Tottenham på fjärde plats. Tottenham är klart för slutspel. Tottenham var elva i tabellen för nio dagar sedan, men har fått ett lyft.

Eintracht Frankfurt–Tottenham 0–2 (0–0)

Champions League, Deutsche Bank Park

Mål: 0–1 (47) Randal Kolo Muani, 0–2 (77) Dominic Solanke.

Varningar, Tottenham: Guglielmo Vicario, Joao Palhinha.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eintracht Frankfurt: 0-1-4

Tottenham: 4-0-1