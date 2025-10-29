Toulouse kryssade hemma mot Rennes

Oavgjort i mötet mellan Toulouse och Rennes

Aron Donnum kvitterade i 85:e minuten

Toulouse nu nionde, Rennes på tionde plats

Hemmalaget Toulouse och Rennes spelade oavgjort i Ligue 1 herr, 2–2 (0–0) på onsdagen.

Det var Rennes sjätte match i rad utan seger.

Toulouse–Rennes – mål för mål

Efter pausen slog Esteban Lepaul till och gav Rennes ledningen.

I 54:e minuten nätade Mousa Tamari och gjorde 0–2.

Bara fyra minuter senare var det Charlie Cresswell som såg till att Toulouse reducerade till 1–2.

Och med fem minuter kvar att spela kvitterade Toulouse genom Aron Donnum på straff. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här var Toulouses andra oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet innebär att Toulouse ligger kvar på nionde plats och Rennes på tionde plats i tabellen.

Lagen möts igen 1 mars på Roazhon Park.

Söndag 2 november möter Toulouse Le Havre hemma 17.15 och Rennes möter Strasbourg hemma 15.00.

Toulouse–Rennes 2–2 (0–0)

Ligue 1 herr, Stadium de Toulouse

Mål: 0–1 (50) Esteban Lepaul, 0–2 (54) Mousa Tamari, 1–2 (58) Charlie Cresswell, 2–2 (85) Aron Donnum.

Varningar, Toulouse: Rasmus Nicolaisen, Aron Donnum. Rennes: Brice Samba, Mousa Tamari, Abdelhamid Ait Boudlal.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Toulouse: 2-2-1

Rennes: 0-4-1

Nästa match:

Toulouse: AC Le Havre, hemma, 2 november

Rennes: RC Strasbourg Alsace, hemma, 2 november