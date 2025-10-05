Toulouse vände halvtidsunderläge till seger

Seger för Toulouse med 2–1 mot Lyon

Emersonn Da Silva avgjorde för Toulouse

Lyon nu fjärde, Toulouse på nionde plats

Toulouse hade problem och låg under med 0–1 efter första halvlek i matchen i Ligue 1 herr mot Lyon på Groupama Stadium. Men i andra halvlek kom vändningen och till slut blev det 2–1 för bortalaget Toulouse. Stor matchhjälte blev Emersonn Da Silva, med sitt 2–1-mål på övertid.

Lyon–Toulouse – mål för mål

Lyon tog ledningen i 24:e minuten genom Malick Fofana. Toulouse kvitterade till 1–1 i 87:e minuten.

Det matchavgörande målet kom på stopptid när Emersonn Da Silva slog till och gjorde 1–2 för Toulouse framspelad av Alexis Vossah. Därmed hade Toulouse vänt matchen.

Det här var Toulouses andra uddamålsseger.

För Lyon gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Toulouse är på nionde plats.

Den 9 maj möts lagen återigen, då på Stadium de Toulouse.

Nästa motstånd för Toulouse är Metz. Lagen möts söndag 19 oktober 17.15 på Stadium de Toulouse.

Lyon–Toulouse 1–2 (1–0)

Ligue 1 herr, Groupama Stadium

Mål: 1–0 (24) Malick Fofana, 1–1 (87) Självmål, 1–2 (90) Emersonn Da Silva (Alexis Vossah).

Varningar, Lyon: Afonso Moreira. Toulouse: Aron Donnum, Mark McKenzie, Abu Francis.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lyon: 3-0-2

Toulouse: 1-1-3

Nästa match:

Toulouse: Metz, hemma, 19 oktober