Toulouse vann mot Brest på Stade Francis le Ble

Toulouse-seger med 2–0 mot Brest

Toulouses fjärde seger på de senaste fem matcherna

Pape Demba Diop matchvinnare för Toulouse

Redan i första halvlek tog Toulouse greppet om bortamatchen mot Brest i Ligue 1 herr. Och 2–0-ledningen i halvtid stod sig matchen ut efter en mållös andra halvlek.

Det här var Toulouses sjunde nolla den här säsongen.

Segern var Toulouses fjärde på de senaste fem matcherna.

Brest–Toulouse – mål för mål

Pape Demba Diop gav Toulouse ledningen efter en knapp halvtimme. Laget gjorde också 0–2 strax före halvtidsvilan genom Yann Gboho. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Toulouse med 2–0.

När lagen möttes senast vann Toulouse med 2–0.

Nästa motstånd för Brest är Niza. Toulouse tar sig an Auxerre hemma. Båda matcherna spelas söndag 1 februari 17.15.

Brest–Toulouse 0–2 (0–2)

Ligue 1 herr, Stade Francis le Ble

Mål: 0–1 (28) Pape Demba Diop, 0–2 (44) Yann Gboho.

Varningar, Brest: Ludovic Ajorque, Daouda Guindo. Toulouse: Mark McKenzie, Charlie Cresswell, Yann Gboho.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brest: 2-0-3

Toulouse: 4-0-1

Nästa match:

Brest: Nice, borta, 1 februari 17.15

Toulouse: Auxerre, hemma, 1 februari 17.15