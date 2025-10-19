Toulouse vann mot Metz på Stadium de Toulouse efter rivstart

Seger för Toulouse med 4–0 mot Metz

Frank Magri avgjorde för Toulouse

Andra raka segern för Toulouse

Efter två minuters spel gjorde Frank Magri 1–0 för Toulouse som tog greppet om hemmamatchen mot Metz på söndagen. Matchen i Ligue 1 herr slutade 4–0.

Monaco nästa för Toulouse

Frank Magri gjorde 1–0 till Toulouse efter bara två minuter.

Aron Donnum fann nätet och såg till att Toulouse ökade ledningen till 2–0på straff i åttonde minuten.

På stopptid i första halvleken blev Metz Sadibou Sane utvisad. Yann Gboho ökade Toulouses ledning i 79:e minuten.

Toulouse gjorde också 4–0 genom Charlie Cresswell på pass av Aron Donnum i 84:e minuten.

Den 15 mars tar lagen sig an varandra igen, då på Stade Saint Symphorien.

Nästa motstånd för Toulouse är Monaco. Lagen möts lördag 25 oktober 19.00 på Stade Louis II.

Toulouse–Metz 4–0 (2–0)

Ligue 1 herr, Stadium de Toulouse

Mål: 1–0 (2) Frank Magri, 2–0 (8) Aron Donnum, 3–0 (79) Yann Gboho, 4–0 (84) Charlie Cresswell (Aron Donnum).

Varningar, Toulouse: Frank Magri, Emersonn Da Silva.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Toulouse: 2-1-2

Metz: 0-2-3

Nästa match:

Toulouse: AS Monaco, borta, 25 oktober