Toulouse vann mot Niza – Santiago Hidalgo blev matchvinnare

Toulouse-seger med 5–1 mot Niza

Santiago Hidalgo tvåmålsskytt för Toulouse

Frank Magri avgjorde för Toulouse

Toulouse besegrade Niza på hemmaplan i lördagens match i Ligue 1 herr. 5–1 (2–0) slutade matchen.

Toulouses Santiago Hidalgo tvåmålsskytt

Santiago Hidalgo slog till redan i sjunde minuten och gav Toulouse en tidig ledning. Frank Magri stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Målet var Frank Magris femte i Ligue 1 herr.

Direkt efter pausen slog Elye Wahi till och reducerade åt Niza. Mer än så blev det dock inte för Niza. I 55:e minuten nätade Santiago Hidalgo återigen framspelad av Frank Magri och gjorde 3–1. I den 74:e minuten ökade Cristian Casseres Jr. ledningen. Julian Vignolo ökade Toulouses ledning med knappa kvarten kvar.

Lagens första möte för säsongen vann Toulouse med 1–0.

Nästa motstånd för Toulouse är Brest. Lagen möts söndag 25 januari 17.15 på Stade Francis le Ble.

Toulouse–Niza 5–1 (2–0)

Ligue 1 herr, Stadium Municipal

Mål: 1–0 (7) Santiago Hidalgo, 2–0 (45) Frank Magri, 2–1 (49) Elye Wahi, 3–1 (55) Santiago Hidalgo (Frank Magri), 4–1 (74) Cristian Casseres Jr., 5–1 (80) Julian Vignolo.

Varningar, Toulouse: Santiago Hidalgo. Niza: Morgan Sanson, Juma Bah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Toulouse: 3-1-1

Niza: 0-1-4

Nästa match:

Toulouse: Brest, borta, 25 januari 17.15