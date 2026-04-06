Tre klara poäng för Karlberg mot Värmdö
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Karlberg tog en enkel seger mot Värmdö hemma på Stadshagens IP i division 1 mellersta dam. Laget dominerade matchen, som slutade 5–0 (4–0).
Alicia Holmberg gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Sophie Bohner, Alice Durfors och Klara af Jochnick.
När lagen möttes senast, 2021, slutade det med seger för Karlberg med 5–2.
Nästa motstånd för Karlberg är Smedby. Lagen möts söndag 12 april 13.00 på Prezero Arena.
Den här artikeln handlar om: