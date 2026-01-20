Tre klara poäng för Norwich City mot WBA

Norwich City-seger med 5–0 mot WBA

Oscar Schwartau matchvinnare för Norwich City

Andra raka segern för Norwich City

Norwich City vann klart när laget mötte WBA på bortaplan i Championship. Slutresultatet blev hela 5–0 (1–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som WBA vann med 0–1.

Resultatet innebär att WBA nu har fyra förluster i rad.

Coventry nästa för Norwich City

Norwich City startade matchen bäst och tog ledningen när Oscar Schwartau nätade redan i 16:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Ali Ahmed Norwich Citys ledning på passning från Anis Ben Slimane. I 70:e minuten nätade Anis Ben Slimane och gjorde 0–3. I 73:e minuten ökade Benjamin Chrisene ledningen ytterligare. I 89:e minuten gjorde Mathias Kvistgaarden också 0–5 efter förarbete från Papa Diallo.

WBA har en vinst och fyra förluster och 5–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Norwich City har tre vinster och två förluster och 9–5 i målskillnad.

Det här betyder att Norwich City ligger på 20:e plats i tabellen och WBA är på 19:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann WBA med 1–0.

Fredag 23 januari 21.00 spelar WBA borta mot Derby County. Norwich City möter Coventry hemma på Carrow Road måndag 26 januari 21.00.

WBA–Norwich City 0–5 (0–1)

Championship, The Hawthorns

Mål: 0–1 (16) Oscar Schwartau, 0–2 (49) Ali Ahmed (Anis Ben Slimane), 0–3 (70) Anis Ben Slimane, 0–4 (73) Benjamin Chrisene, 0–5 (89) Mathias Kvistgaarden (Papa Diallo).

Varningar, WBA: Callum Styles, Michael Johnston, Krystian Bielik. Norwich City: Vladan Kovacevic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

WBA: 1-0-4

Norwich City: 3-0-2

Nästa match:

WBA: Derby County FC, borta, 23 januari 21.00

Norwich City: Coventry City FC, hemma, 26 januari 21.00