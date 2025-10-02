Tre poäng för Celje hemma mot AEK Aten

Celje-seger med 3–1 mot AEK Aten

Celjes Franko Kovacevic tremålsskytt

Dereck Kutesa nätade för AEK Aten

Celje besegrade AEK Aten på hemmaplan i torsdagens första match i Conference League herr. 3–1 (1–1) slutade matchen.

Shamrock Rovers nästa för Celje

Dereck Kutesa gjorde målet redan i sjunde minuten och gav AEK Aten ledningen.

Celje kvitterade till 1–1 i 34:e minuten genom Franko Kovacevic. Celje gjorde också 2–1 i 55:e minuten när Franko Kovacevic slog till på nytt.

Franko Kovacevic ökade Celjes ledning som med målet fullbordade sitt hattrick i 80:e minuten. Därmed hade Celje vänt matchen.

Nästa motstånd för Celje är Shamrock Rovers. Lagen möts torsdag 23 oktober 21.00.

Celje–AEK Aten 3–1 (1–1)

Conference League herr, Arena Z 19dezele

Mål: 0–1 (7) Dereck Kutesa, 1–1 (34) Franko Kovacevic, 2–1 (55) Franko Kovacevic, 3–1 (80) Franko Kovacevic.

Varningar, Celje: Darko Hrka, Vitali Lisakovich. AEK Aten: Petros Mantalos, Lazaros Rota, Thomas Strakosha, Razvan Marin.

Nästa match:

Celje: Shamrock Rovers FC, borta, 23 oktober