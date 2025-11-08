Tre poäng för Helsingborg borta mot Oddevold
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Helsingborg-seger med 4–1 mot Oddevold
- Max Svensson avgjorde för Helsingborg
- Elfte segern för Helsingborg
Det blev bortalaget Helsingborg som vann mot Oddevold i Superettan. 1–4 (1–1) slutade matchen på lördagen.
Oddevold–Helsingborg – mål för mål
Gästande Helsingborg tog en tidig ledning när Ervin Gigovic slog till redan i sjunde minuten.
I 19:e minuten kvitterade Oddevold när Gabriel Sandberg slog till. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Max Svensson träff och gav Helsingborg ledningen.
I den 75:e minuten ökade Oscar Aga ledningen.
Wilhelm Loeper ökade Helsingborgs ledning i 77:e minuten.
Det här betyder att Oddevold slutar på fjärde plats och Helsingborg på sjunde plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann IK Oddevold med 2–0.
Oddevold–Helsingborg 1–4 (1–1)
Superettan, Rimnersvallen
Mål: 0–1 (7) Ervin Gigovic, 1–1 (19) Gabriel Sandberg, 1–2 (61) Max Svensson, 1–3 (75) Oscar Aga, 1–4 (77) Wilhelm Loeper.
Varningar, Oddevold: Alexander Almqvist.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Oddevold: 1-2-2
Helsingborg: 2-1-2
Den här artikeln handlar om: