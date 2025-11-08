Tre poäng för Helsingborg borta mot Oddevold

Helsingborg-seger med 4–1 mot Oddevold

Max Svensson avgjorde för Helsingborg

Elfte segern för Helsingborg

Det blev bortalaget Helsingborg som vann mot Oddevold i Superettan. 1–4 (1–1) slutade matchen på lördagen.

Oddevold–Helsingborg – mål för mål

Gästande Helsingborg tog en tidig ledning när Ervin Gigovic slog till redan i sjunde minuten.

I 19:e minuten kvitterade Oddevold när Gabriel Sandberg slog till. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Max Svensson träff och gav Helsingborg ledningen.

I den 75:e minuten ökade Oscar Aga ledningen.

Wilhelm Loeper ökade Helsingborgs ledning i 77:e minuten.

Det här betyder att Oddevold slutar på fjärde plats och Helsingborg på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IK Oddevold med 2–0.

Oddevold–Helsingborg 1–4 (1–1)

Superettan, Rimnersvallen

Mål: 0–1 (7) Ervin Gigovic, 1–1 (19) Gabriel Sandberg, 1–2 (61) Max Svensson, 1–3 (75) Oscar Aga, 1–4 (77) Wilhelm Loeper.

Varningar, Oddevold: Alexander Almqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oddevold: 1-2-2

Helsingborg: 2-1-2