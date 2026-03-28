Tre poäng för Husqvarna på hemmaplan mot Alingsås IF

Seger för Husqvarna med 2–1 mot Alingsås IF

Husqvarna avgjorde i 90:e minuten.

Ronja Lind gjorde två mål för Husqvarna

Det blev en uddamålsseger för Husqvarna i matchen mot Alingsås IF i Elitettan på lördagen. Laget vann med 2–1 (1–0) hemma på Rosenlunds IP.

– Det är en stabil insats, där vi sätter vårt försvarsspel på ett bra sätt. Vi släpper inte till många farliga lägen. Offensivt så skapar vi många bra lägen for att kunna göra mål. Det blir lite stressigt i slutet på matchen men annars har vi bra koll på det, tyckte Husqvarnas tränare Stefan Jörgensen.

Husqvarna–Alingsås IF – mål för mål

Husqvarna tog ledningen i 35:e minuten genom Ronja Lind.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Ronja Lind träff på nytt och ökade ledningen för Husqvarna. Reduceringen till 2–1 kom på stopptid när Ella Björkman slog till och gjorde mål för Alingsås IF. Men mer än så orkade Alingsås IF inte med.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Husqvarna med 3–2.

Nästa motstånd för Husqvarna är Gamla Upsala SK Dam. Lagen möts lördag 4 april 14.00 på Studenternas.

Mål: 1–0 (35) Ronja Lind, 2–0 (59) Ronja Lind, 2–1 (90) Ella Björkman.

