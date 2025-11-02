Tre poäng för Inter borta mot Verona

Inter vann med 2–1 mot Verona

Inters sjätte seger på de senaste sju matcherna

Självmål avgjorde för Inter

Inter vann en målmässigt jämn match borta mot Verona i Serie A på söndagen. 1–2 (1–1) slutade matchen. Segermålet för Inter var ett självmål efter 90 minuter.

Segern var Inters sjätte på de senaste sju matcherna.

Lazio nästa för Inter

Piotr Zielinski öppnade målskyttet framspelad av Hakan Calhanoglu redan i 16:e minuten och gav Inter en tidig ledning.

Verona kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen genom Giovane. Inter tog ledningen i 90:e minuten.

Det här var Veronas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Inters tredje uddamålsseger.

Den 17 maj spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Verona är Lecce. Lagen möts lördag 8 november 15.00. Inter tar sig an Lazio hemma söndag 9 november 20.45.

Verona–Inter 1–2 (1–1)

Serie A

Mål: 0–1 (16) Piotr Zielinski (Hakan Calhanoglu), 1–1 (40) Giovane, 1–2 (90) Självmål.

Varningar, Verona: Gift Orban, Armel Bella-Kotchap. Inter: Yann Bisseck.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Verona: 0-2-3

Inter: 4-0-1

Nästa match:

Verona: Lecce, borta, 8 november

Inter: Lazio, hemma, 9 november