Tre poäng för Juventus hemma mot Inter

Juventus-seger med 4–3 mot Inter

Vasilije Adzic matchvinnare för Juventus

Tredje raka segern för Juventus

Juventus tog till slut hem segern mot Inter i matchen hemma på lördagen. Matchen i Serie A slutade 4–3 (2–1). Vasilije Adzic stod för Juventus avgörande mål på stopptid.

Verona nästa för Juventus

Juventus tog en tidig ledning. Lloyd Kelly gjorde målet på pass av Lloyd Bremer, redan i 14:e minuten.

Inter kvitterade till 1–1 efter en halvtimmes spel, genom Hakan Calhanoglu.

Juventus tog ledningen på nytt i 38:e minuten, när Kenan Yildiz slog till. I 65:e minuten slog Hakan Calhanoglu till på nytt, och kvitterade för Inter.

Marcus Thuram gav Inter ledningen framspelad av Federico Dimarco i 76:e minuten.

Det såg länge ut att gå mot seger för Inter. Med åtta minuter kvar att spela kvitterade Juventus genom Kephren Thuram på pass av Kenan Yildiz.

Det matchavgörande målet kom på tilläggstid, när Vasilije Adzic slog till och gjorde 4–3 för Juventus.

Det här var Juventus andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Inters andra uddamålsförlust.

När lagen senast möttes blev det seger för Juventus med 1–0.

Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen.

I nästa omgång har Juventus Verona borta, lördag 20 september 18.00. Inter spelar hemma mot Sassuolo söndag 21 september 20.45.

Juventus–Inter 4–3 (2–1)

Serie A

Mål: 1–0 (14) Lloyd Kelly (Lloyd Bremer), 1–1 (30) Hakan Calhanoglu, 2–1 (38) Kenan Yildiz, 2–2 (65) Hakan Calhanoglu, 2–3 (76) Marcus Thuram (Federico Dimarco), 3–3 (82) Kephren Thuram (Kenan Yildiz), 4–3 (90) Vasilije Adzic.

Varningar, Juventus: Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners. Inter: Henrikh Mkhitaryan.

Nästa match:

Juventus: Verona, borta, 20 september

Inter: Sassuolo, hemma, 21 september