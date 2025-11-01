Tre poäng för Real Sociedad hemma mot Atlethic Bilbao

Seger för Real Sociedad med 3–2 mot Atlethic Bilbao

Jon Gorrotxategi avgjorde för Real Sociedad

Andra raka segern för Real Sociedad

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Real Sociedad, som vann hemma mot Atlethic Bilbao med 3–2 (1–1) i La Liga på lördagen. Jon Gorrotxategi slog till på övertid och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Real Sociedad–Atlethic Bilbao – mål för mål

Real Sociedad tog ledningen i 38:e minuten genom Brais Mendez.

Atlethic Bilbao kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen genom Gorka Guruzeta. Direkt efter pausen ökade Goncalo Guedes Real Sociedads ledning.

Robert Navarro kvitterade för Atlethic Bilbao på pass av Alejandro Rego Mora med knappa kvarten kvar.

Det matchavgörande målet kom på övertid när Jon Gorrotxategi slog till och gjorde 3–2 för Real Sociedad.

Real Sociedad har två segrar, en oavgjord och två förluster och 7–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atlethic Bilbao har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–6 i målskillnad. Det här var Real Sociedads tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Atlethic Bilbaos fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Real Sociedad ligger på 13:e plats i tabellen och Atlethic Bilbao är på åttonde plats. Ett fint lyft för Real Sociedad som låg på 20:e plats så sent som den 23 oktober.

Den 1 februari spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Real Sociedad är Elche. Lagen möts fredag 7 november 21.00 på Martínez Valero. Atlethic Bilbao tar sig an Real Oviedo hemma söndag 9 november 14.00.

Real Sociedad–Atlethic Bilbao 3–2 (1–1)

La Liga, Reale Arena

Mål: 1–0 (38) Brais Mendez, 1–1 (42) Gorka Guruzeta, 2–1 (47) Goncalo Guedes, 2–2 (79) Robert Navarro (Alejandro Rego Mora), 3–2 (90) Jon Gorrotxategi.

Varningar, Real Sociedad: Igor Zubeldia. Atlethic Bilbao: Yuri Berchiche, Inigo Ruiz De Galarreta.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Sociedad: 2-1-2

Atlethic Bilbao: 1-1-3

Nästa match:

Real Sociedad: Elche, borta, 7 november

Atlethic Bilbao: Real Oviedo, hemma, 9 november