Trelleborg bröt Kif Örebros segersvit

Kryss mellan Trelleborg och Kif Örebro

Trelleborg nu femte, Kif Örebro på fjärde plats

BK Häcken Utveckling blir nästa motstånd för Trelleborg

Efter tio segrar i rad i Elitettan för Kif Örebro så tog vinstsviten slut borta mot Trelleborg. Matchen på lördagen på Vångavallen slutade 0–0.

– En bra fotbollsmatch där det verkligen borde blivit ett antal mål åt båda hållen. Vi har riktigt bra perioder i matchen och sen får vi några perioder där vi har lite problem med att lösa de. Resultatet är säkerligen rättvist, tyckte Kif Örebros tränare Fredrik Andersson, efter matchen.

Resultatet betyder också att Kif Örebro har hållit nollan i tre matcher i rad.

Matchen blev den fjärde i rad utan seger för Trelleborg.

Trelleborg–Kif Örebro – mål för mål

Trelleborg har en seger, tre oavgjorda och en förlust och 5–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Kif Örebro har fyra vinster och en oavgjord och 15–2 i målskillnad. Det här var Trelleborgs tredje oavgjorda match den här säsongen.

Trelleborg stannar därmed på femte plats, och Kif Örebro på fjärde plats, i tabellen. Noteras kan att Trelleborg sedan den 16 augusti har tappat -4 placeringar i tabellen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 september. Då möter Trelleborg BK Häcken Utveckling på Gothia Park 16.00. Kif Örebro tar sig an Umeå hemma 13.00.