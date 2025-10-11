Trelleborg fortsätter vinna – 3–0 mot Gamla Upsala SK Dam

Trelleborg segrade – 3–0 mot Gamla Upsala SK Dam

Trelleborgs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Självmål avgjorde för Trelleborg

Segertåget fortsätter för Trelleborg. Mot Gamla Upsala SK Dam hemma på Vångavallen på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 3–0 (1–0) och har nu fyra segrar i rad i Elitettan.

Eskilstuna United nästa för Trelleborg

Efter 36 minuters spel gjorde Trelleborg 1–0. Det dröjde till den 73:e minuten innan Hanna Persson ökade ledningen.

Olivia Ländin Sjöblom också 3–0 i 76:e minuten.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 18 oktober. Då möter Trelleborg Eskilstuna United på Tunavallen 15.00. Gamla Upsala SK Dam tar sig an Uppsala IK Dam hemma 13.00.

Trelleborg–Gamla Upsala SK Dam 3–0 (1–0)

Elitettan, Vångavallen

Mål: 1–0 (36) Självmål, 2–0 (73) Hanna Persson, 3–0 (76) Olivia Ländin Sjöblom.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Trelleborg: 4-1-0

Gamla Upsala SK Dam: 2-1-2

Nästa match:

Trelleborg: Eskilstuna United DFF, borta, 18 oktober

Gamla Upsala SK Dam: IK Uppsala Fotboll, hemma, 18 oktober