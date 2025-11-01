Trelleborg tog kommandot från start mot Mallbacken

Trelleborg-seger med 4–1 mot Mallbacken

Trelleborgs femte seger på de senaste sex matcherna

Hanna Persson matchvinnare för Trelleborg

Trelleborg hade greppet från start i matchen i Elitettan mot Mallbacken på lördagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 4–1 (2–1) hemma på Vångavallen.

Trelleborg–Mallbacken – mål för mål

Olivia Ländin Sjöblom gjorde 1–0 för Trelleborg efter en knapp halvtimme.

I 35:e minuten ökade också ledningen till laget 2–0 när Hanna Persson hittade rätt.

Mallbacken reducerade till 2–1 i slutminuterna av första halvlek genom Ella Björkman. Först med nio minuter kvar att spela ökade Trelleborg ledningen genom Thelma Persson Welin.

Ronja Karlsson Törnborg såg med fem minuter kvar att spela till att Trelleborg ökade ledningen.

Trelleborg har fyra segrar och en förlust och 14–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mallbacken har en oavgjord och fyra förluster och 4–15 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Trelleborg på tredje plats i tabellen medan Mallbacken är på 13:e plats.

Trelleborg tar sig an Umeå i nästa match borta lördag 8 november 13.00. Mallbacken möter samma dag 15.00 Jitex BK hemma.

Trelleborg–Mallbacken 4–1 (2–1)

Elitettan, Vångavallen

Mål: 1–0 (29) Olivia Ländin Sjöblom, 2–0 (35) Hanna Persson, 2–1 (44) Ella Björkman, 3–1 (81) Thelma Persson Welin, 4–1 (85) Ronja Karlsson Törnborg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Trelleborg: 4-0-1

Mallbacken: 0-1-4

Nästa match:

Trelleborg: Umeå IK FF, borta, 8 november

Mallbacken: Jitex BK, hemma, 8 november