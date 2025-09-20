Trelleborgs Hanna Persson tvåmålsskytt i segern mot BK Häcken Utveckling

Trelleborg-seger med 4–0 mot BK Häcken Utveckling

Hanna Persson med två mål för Trelleborg

Tolfte segern för Trelleborg

Trelleborg vann på bortaplan mot BK Häcken Utveckling i Elitettan. 0–4 (0–0) slutade matchen på lördagen.

Efter en mållös första halvlek tog Trelleborg ledningen i andra halvleken och hemmalaget lyckades inte resa sig.

Hanna Persson med två mål för Trelleborg

Hanna Persson gjorde två mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Elina Lenir och Erica Persson Welin.

Trelleborg ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan BK Häcken Utveckling är på åttonde plats.

Lördag 27 september spelar BK Häcken Utveckling borta mot Gamla Upsala SK Dam 14.00 och Trelleborg mot Jitex BK hemma 16.00 på Vångavallen.