Trelleborgs starka svit mot BK Häcken Utveckling fortsätter

Trelleborg vann med 4–2 mot BK Häcken Utveckling

Heidi Kollanen tvåmålsskytt för Trelleborg

Tre mål för Trelleborg utan svar

BK Häcken Utveckling är ett favoritmotstånd för Trelleborg och på lördagen tog Trelleborg ännu en seger borta mot just BK Häcken Utveckling. Matchen i Elitettan slutade 4–2 (1–0). Det var Trelleborgs femte raka seger mot just BK Häcken Utveckling.

Trelleborgs huvudtränare Joakim Felldin om matchen:

– Trevande start första kvarten, men vi tar över mer och mer in mot paus. Startar andra halvlek okej, men tio minuter in i den är det inget snack då vi tar över totalt. Häcken är bra och skickliga, men jag tycker vi vinner rättvist utan att vara så pass bra som vi kan. Sviten mot dem är ointressant då typ alla spelare från båda lagen är utbytta.

Heidi Kollanen gjorde två mål för Trelleborg

Gästande Trelleborg tog ledningen i minut 43 genom Hanna Persson.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Elina Lenir och ökade ledningen för Trelleborg. I 61:a minuten slog Heidi Kollanen till och gjorde 0–3. Bara två minuter senare var det Anastasija Maric som såg till att BK Häcken Utveckling reducerade till 1–3. Trelleborg ökade ledningen till 1–4 sju minuter senare på nytt genom Heidi Kollanen. Reduceringen till 2–4 kom på stopptid när Emilia Migas slog till och gjorde mål för BK Häcken Utveckling. Men mer än så orkade BK Häcken Utveckling inte med.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Trelleborg med 4–0.

BK Häcken Utveckling–Trelleborg 2–4 (0–1)

Elitettan, Gothia Park

Mål: 0–1 (43) Hanna Persson, 0–2 (57) Elina Lenir, 0–3 (61) Heidi Kollanen, 1–3 (63) Anastasija Maric, 1–4 (70) Heidi Kollanen, 2–4 (90) Emilia Migas.

Varningar, BK Häcken Utveckling: Emilia Migas, Filippa Mellingsäter.

Nästa match:

BK Häcken Utveckling: Linköpings FC, borta, 4 april 15.00

Trelleborg: Sandvikens IF, hemma, 4 april 14.00