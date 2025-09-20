Trevoh Chalobah målskytt när Chelsea föll

Manchester United-seger med 2–1 mot Chelsea

Casemiro matchvinnare för Manchester United

Trevoh Chalobah målskytt för Chelsea

Chelsea förlorade bortamatchen mot Manchester United i Premier League på lördagen. 2–1 (2–0) slutade matchen.

Brentford nästa för Manchester United

I den femte minuten fick Chelsea Robert Sanchez utvisad.

Manchester United startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Bruno Fernandes slog till på pass av Patrick Dorgu, redan i 14:e minuten.

Manchester United gjorde 2–0 i 37:e minuten, när Casemiro slog till. Trevoh Chalobah reducerade för Chelsea framspelad av Reece James med knappa kvarten kvar. Fler mål än så blev det inte för Chelsea.

Manchester United har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Chelsea har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 10–5 i målskillnad.

När lagen senast möttes blev det seger för Chelsea med 1–0.

Nästa motstånd för Chelsea är Brighton. Lagen möts lördag 27 september 16.00 på Stamford Bridge.

Manchester United–Chelsea 2–1 (2–0)

Premier League, Old Trafford

Mål: 1–0 (14) Bruno Fernandes (Patrick Dorgu), 2–0 (37) Casemiro, 2–1 (80) Trevoh Chalobah (Reece James).

Varningar, Manchester United: Casemiro.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester United: 2-1-2

Chelsea: 2-2-1

Nästa match:

Chelsea: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 27 september