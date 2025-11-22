Trots underläge – seger för Bayern München mot Freiburg

Bayern München segrade – 6–2 mot Freiburg

Bayern Münchens nionde seger på de senaste tio matcherna

Bayern Münchens Michael Olise tvåmålsskytt

Matchen i Bundesliga mellan Bayern München och Freiburg på Allianz Arena fick se lagen dominera en del av matchen var. Bortalaget Freiburg hade ledningen med 2–0 efter Johan Manzambis mål i 17:e minuten, men därefter vände Bayern München matchen och vann till slut med 6–2.

Det var Bayern Münchens elfte match och laget är fortfarande obesegrat den här säsongen efter tio vinster och en oavgjorda matcher.

Bayern Münchens fina hemmaform håller i sig. Segern var sjätte raka på Allianz Arena.

Dayot Upamecano gjorde matchvinnande målet

Yuito Suzuki slog till med assist av Jan-Niklas Beste redan i tolfte minuten och gav Freiburg ledningen.

Laget gjorde 0–2 när Johan Manzambi fick träff på pass av Jan-Niklas Beste i 17:e minuten.

Bayern München reducerade till 1–2 bara fem minuter senare genom Lennart Karl.

Michael Olise stod för utjämningen till 2–2 med sitt mål på tilläggstid i första halvleken.

Bayern München gjorde också 3–2 i 55:e minuten när Dayot Upamecano slog till.

Harry Kane slog till med en halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Bayern München.

Nicolas Jackson ökade Bayern Münchens ledning assisterad av Michael Olise med knappa kvarten kvar.

Michael Olise såg till att Bayern München ökade ledningen med sex minuter kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Bayern Münchens Michael Olise stod för två mål och ett assist.

Resultatet innebär att Bayern München fortsätter toppa tabellen och Freiburg ligger på tionde plats i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 4 april på Europa-Park-Stadion.

Nästa motstånd för Bayern München är St Pauli. Lagen möts lördag 29 november 15.30 på Allianz Arena. Freiburg tar sig an Mainz hemma söndag 30 november 19.30.

Bayern München–Freiburg 6–2 (2–2)

Bundesliga, Allianz Arena

Mål: 0–1 (12) Yuito Suzuki (Jan-Niklas Beste), 0–2 (17) Johan Manzambi (Jan-Niklas Beste), 1–2 (22) Lennart Karl, 2–2 (45) Michael Olise, 3–2 (55) Dayot Upamecano, 4–2 (60) Harry Kane, 5–2 (78) Nicolas Jackson (Michael Olise), 6–2 (84) Michael Olise.

Varningar, Bayern München: Aleksandar Pavlovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayern München: 4-1-0

Freiburg: 1-2-2

Nästa match:

Bayern München: St Pauli, hemma, 29 november

Freiburg: FSV Mainz, hemma, 30 november