Tsigankov och Vanat avgjorde när Girona slog Mallorca

Girona segrade – 2–1 mot Mallorca

Vladyslav Vanat avgjorde för Girona

Vedat Muriqi ende målskytt för Mallorca

Girona tog till slut hem segern mot Mallorca i matchen på Estadi Mallorca Son Moix på söndagen. Matchen i La Liga slutade 1–2 (0–1).

Osasuna nästa för Girona

Girona tog ledningen i 25:e minuten genom Viktor Tsigankov.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Vladyslav Vanat på straff och ökade ledningen för Girona.

Reduceringen till 1–2 kom på stopptid när Vedat Muriqi slog till och gjorde mål på straff för Mallorca. Men mer än så orkade Mallorca inte med.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 maj på Estadi Municipal de Montilivi.

Mallorca tar sig an Rayo Vallecano i nästa match borta söndag 11 januari 14.00. Girona möter Osasuna hemma lördag 10 januari 18.30.

Mallorca–Girona 1–2 (0–1)

La Liga, Estadi Mallorca Son Moix

Mål: 0–1 (25) Viktor Tsigankov, 0–2 (63) Vladyslav Vanat, 1–2 (90) Vedat Muriqi.

Varningar, Mallorca: Sergi Darder, Samu. Girona: Alex Moreno.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mallorca: 1-3-1

Girona: 2-1-2

Nästa match:

Mallorca: Rayo Vallecano, borta, 11 januari 14.00

Girona: Osasuna, hemma, 10 januari 18.30