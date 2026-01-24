Tuff match slutade med förlust för Queens Park Rangers mot Wrexham

Wrexham segrade – 3–2 mot Queens Park Rangers

Oliver Rathbone matchvinnare för Wrexham

Elfte segern för Wrexham

Det svängde i matchen i Championship mellan Queens Park Rangers och Wrexham på Loftus Road. Hemmalaget Queens Park Rangers hade ledningen i halvtid, med 1–0, men efter pausen vände Wrexham matchen och vann till slut med 3–2.

Queens Park Rangers–Wrexham – mål för mål

Harvey Vale öppnade målskyttet redan i sjätte minuten och gav Queens Park Rangers ledningen.

I 54:e minuten nätade Callum Doyle framspelad av Nathan Broadhead och kvitterade för Wrexham. Steve Cook gav Queens Park Rangers ledningen efter förarbete från Nicolas Madsen i 80:e minuten. Queens Park Rangers såg länge ut att gå mot seger. Kvitteringen kom på stopptid när Josh Windass slog till och gjorde mål för Wrexham. Det matchavgörande målet för Wrexham kom direkt därefter när Oliver Rathbone på tilläggstid gjorde 2–3 framspelad av Josh Windass. Rathbone fullbordade därmed Wrexhams vändning.

Wrexhams nya tabellposition är sjätte plats medan Queens Park Rangers är på tolfte plats. Wrexham var på 16:e plats i tabellen för 30 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagens första möte för säsongen vann QPR med 3–1.

Nästa motstånd för Queens Park Rangers är Coventry. Lagen möts lördag 31 januari 16.00 på Loftus Road.

Queens Park Rangers–Wrexham 2–3 (1–0)

Championship, Loftus Road

Mål: 1–0 (6) Harvey Vale, 1–1 (54) Callum Doyle (Nathan Broadhead), 2–1 (80) Steve Cook (Nicolas Madsen), 2–2 (90) Josh Windass, 2–3 (90) Oliver Rathbone (Josh Windass).

Varningar, Queens Park Rangers: Paul Smyth, Amadou Salif Mbengue. Wrexham: Dan Scarr, Ben Sheaf.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Queens Park Rangers: 1-2-2

Wrexham: 3-1-1

Nästa match:

Queens Park Rangers: Coventry City FC, hemma, 31 januari 16.00