Tuff match slutade med förlust för Salzburg mot Ferencvaros
- Ferencvaros-seger med 3–2 mot Salzburg
- Yusuf Bamidele matchvinnare för Ferencvaros
- Andra raka segern för Ferencvaros
Det svängde i matchen i Europa League mellan Salzburg och Ferencvaros på Red Bull Arena. Hemmalaget Salzburg hade ledningen i halvtid, med 1–0, men efter pausen vände Ferencvaros matchen och vann till slut med 3–2.
Salzburg–Ferencvaros – mål för mål
Salzburg tog en tidig ledning när Edmund Baidoo gjorde målet redan i 13:e minuten. Direkt efter pausen nätade Barnabas Varga och kvitterade för Ferencvaros.
Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Kristoffer Zachariassen träff och gav Ferencvaros ledningen.
Bara två minuter senare var det Yusuf Bamidele som såg till att Ferencvaros ökade ledningen till 1–3.
I den 72:a minuten reducerade Yorbe Vertessen för Salzburg. Men mer än så orkade Salzburg inte med.
Det här var Salzburgs andra uddamålsförlust den här säsongen.
Nästa motstånd för Salzburg är Go Ahead. Lagen möts torsdag 6 november 18.45 på Red Bull Arena.
Salzburg–Ferencvaros 2–3 (1–0)
Europa League, Red Bull Arena
Mål: 1–0 (13) Edmund Baidoo, 1–1 (50) Barnabas Varga, 1–2 (56) Kristoffer Zachariassen, 1–3 (58) Yusuf Bamidele, 2–3 (72) Yorbe Vertessen.
Varningar, Ferencvaros: Kristoffer Zachariassen, Callum O’Dowda, Toon Raemaekers.
Nästa match:
Salzburg: Go Ahead Eagles, hemma, 6 november
