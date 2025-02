Tuff match slutade med seger för Bristol C mot Middlesbrough

Bristol C segrade – 2–1 mot Middlesbrough

Avgörande målet kom i 82:a minuten.

George Earthy tvåmålsskytt för Bristol C

Det svängde i matchen i Championship mellan Bristol C och Middlesbrough. Bortalaget Middlesbrough hade ledningen i halvtid, med 1–0, men efter pausen vände Bristol C matchen och vann till slut med 2–1. Matchhjälte blev George Earthy, som gjorde det avgörande målet med bara 7 minuter kvar av matchen.

Bristol C–Middlesbrough – mål för mål

Matchen förblev jämn målmässigt till Middlesbrough tog ledningen i 37:e minuten, genom Tommy Conway. Det dröjde till den 72:a minuten innan George Earthy kvitterade för Bristol C.

Och med åtta minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom George Earthy. Därmed hade laget vänt matchen.

Bristol C har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Middlesbrough har fem förluster och 5–11 i målskillnad. Det här var Bristol C:s sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Middlesbroughs nionde uddamålsförlust.

För Bristol C gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen, medan Middlesbrough är på tionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Bristol C som så sent som den 11 februari låg på tionde plats.

När lagen senast möttes vann Bristol City FC med 2–0.

I nästa match möter Bristol C Millwall borta på tisdag 4 mars 20.45. Middlesbrough möter Stoke City tisdag 25 februari 20.45 borta.

Bristol C–Middlesbrough 2–1 (0–1)

Mål: 0–1 (37) Tommy Conway, 1–1 (72) George Earthy, 2–1 (82) George Earthy.

Varningar, . Middlesbrough: Anfernee Dijksteel, Hayden Hackney.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 2-2-1

Middlesbrough: 0-0-5

Nästa match:

Bristol C: Millwall FC, borta, 4 mars

Middlesbrough: Stoke City FC, borta, 25 februari