Tuff match slutade med seger för Genoa mot Bologna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Genoa med 3–2 mot Bologna
- Junior Messias avgjorde för Genoa
- Andra raka nederlaget för Bologna
Det svängde i matchen i Serie A mellan Genoa och Bologna på Stadio Luigi Ferraris. Bortalaget Bologna hade ledningen med 2–0 efter självmåls mål i 47:e minuten, men därefter vände Genoa matchen och vann till slut med 3–2. Stor matchhjälte blev Junior Messias, med sitt 3–2-mål på tilläggstid.
Lazio nästa för Genoa
Lewis Ferguson gav gästande Bologna ledningen i 35:e minuten.
Laget ökade ledningen till 0–2 i 47:e minuten. I den 56:e minuten fick Bolognas Lukasz Skorupski rött kort. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Ruslan Malinovsky och reducerade åt Genoa. Caleb Ekuban kvitterade för Genoa i 78:e minuten. Det matchavgörande målet kom på övertid när Junior Messias slog till och gjorde 3–2 för Genoa. Messias fullbordade därmed Genoas vändning.
När lagen senast möttes vann Bologna med 2–1.
Fredag 30 januari 20.45 spelar Genoa borta mot Lazio. Bologna möter Milan hemma på Stadio Renato Dell’Ara tisdag 3 februari 20.45.
Genoa–Bologna 3–2 (0–1)
Serie A, Stadio Luigi Ferraris
Mål: 0–1 (35) Lewis Ferguson, 0–2 (47) Självmål, 1–2 (62) Ruslan Malinovsky, 2–2 (78) Caleb Ekuban, 3–2 (90) Junior Messias.
Varningar, Genoa: Alessandro Marcandalli, Ruslan Malinovsky.
Utvisningar, .
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Genoa: 2-3-0
Bologna: 1-1-3
Nästa match:
Genoa: Lazio, borta, 30 januari 20.45
Bologna: Milan, hemma, 3 februari 20.45
Den här artikeln handlar om: