Tuff match slutade med seger för Genoa mot Bologna

Seger för Genoa med 3–2 mot Bologna

Junior Messias avgjorde för Genoa

Andra raka nederlaget för Bologna

Det svängde i matchen i Serie A mellan Genoa och Bologna på Stadio Luigi Ferraris. Bortalaget Bologna hade ledningen med 2–0 efter självmåls mål i 47:e minuten, men därefter vände Genoa matchen och vann till slut med 3–2. Stor matchhjälte blev Junior Messias, med sitt 3–2-mål på tilläggstid.

Lazio nästa för Genoa

Lewis Ferguson gav gästande Bologna ledningen i 35:e minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 i 47:e minuten. I den 56:e minuten fick Bolognas Lukasz Skorupski rött kort. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Ruslan Malinovsky och reducerade åt Genoa. Caleb Ekuban kvitterade för Genoa i 78:e minuten. Det matchavgörande målet kom på övertid när Junior Messias slog till och gjorde 3–2 för Genoa. Messias fullbordade därmed Genoas vändning.

När lagen senast möttes vann Bologna med 2–1.

Fredag 30 januari 20.45 spelar Genoa borta mot Lazio. Bologna möter Milan hemma på Stadio Renato Dell’Ara tisdag 3 februari 20.45.

Genoa–Bologna 3–2 (0–1)

Serie A, Stadio Luigi Ferraris

Mål: 0–1 (35) Lewis Ferguson, 0–2 (47) Självmål, 1–2 (62) Ruslan Malinovsky, 2–2 (78) Caleb Ekuban, 3–2 (90) Junior Messias.

Varningar, Genoa: Alessandro Marcandalli, Ruslan Malinovsky.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Genoa: 2-3-0

Bologna: 1-1-3

Nästa match:

Genoa: Lazio, borta, 30 januari 20.45

Bologna: Milan, hemma, 3 februari 20.45