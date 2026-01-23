Tuff match slutade med seger för Inter mot Pisa

Seger för Inter med 6–2 mot Pisa

Inters nionde seger på de senaste tio matcherna

Francesco Pio Esposito matchvinnare för Inter

Det svängde i matchen i Serie A mellan Inter och Pisa på Giuseppe Meazza. Bortalaget Pisa hade ledningen med 2–0 efter Stefano Moreos mål i 23:e minuten, men därefter vände Inter matchen och vann till slut med 6–2.

Det innebär tionde matchen i rad utan förlust för Inter.

Inter–Pisa – mål för mål

Pisa startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Stefano Moreo nätade redan i elfte minuten. I 23:e minuten ökade också ledningen när Pisa gjorde 0–2 när Stefano Moreo återigen hittade rätt. 1–2 kom i 39:e minuten när Piotr Zielinski slog till på straff. Inter kvitterade också till 2–2 alldeles före halvtidspausen genom Lautaro Martinez på pass av Federico Dimarco. Inter tog ledningen bara fyra minuter senare genom Francesco Pio Esposito efter förarbete från Alessandro Bastoni.

Federico Dimarco såg med åtta minuter kvar att spela till att Inter ökade ledningen. 5–2-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Ange-Yoan Bonny slog till och gjorde mål. Fyra minuter senare var det Henrikh Mkhitaryan som såg till att Inter ökade ledningen på nytt, till 6–2. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Det här betyder att Pisa fortfarande är sist i serien och att Inter leder serien.

När lagen möttes senast vann Inter med 2–0.

Nästa motstånd för Inter är Cremonese. Lagen möts söndag 1 februari 18.00 på Stadio Giovanni Zini.

Inter–Pisa 6–2 (3–2)

Serie A, Giuseppe Meazza

Mål: 0–1 (11) Stefano Moreo, 0–2 (23) Stefano Moreo, 1–2 (39) Piotr Zielinski, 2–2 (41) Lautaro Martinez (Federico Dimarco), 3–2 (45) Francesco Pio Esposito (Alessandro Bastoni), 4–2 (82) Federico Dimarco, 5–2 (86) Ange-Yoan Bonny, 6–2 (90) Henrikh Mkhitaryan.

Varningar, Inter: Lautaro Martinez, Nicolo Barella. Pisa: Arturo Calabresi, Marius Marin, Ebenezer Akinsanmiro, Alberto Gilardino.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Inter: 4-1-0

Pisa: 0-3-2

Nästa match:

Inter: Cremonese, borta, 1 februari 18.00