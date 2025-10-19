Tung seger för Ljungskile i toppmatchen mot Jönköping

Ljungskile vann med 3–1 mot Jönköping

Ljungskiles femte seger på de senaste sex matcherna

Filip Örnblom avgjorde för Ljungskile

Det var två topplag som möttes i Ettan södra herr på söndagen. Och det slutade med seger för Ljungskile, som besegrade Jönköping borta med 3–1 (0–1).

Med tre omgångar kvar är Jönköping på andra plats i tabellen, medan Ljungskile leder serien. Fyra poäng skiljer lagen åt.

Efter sju matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för Jönköping.

Jönköping–Ljungskile – mål för mål

Jonathan Drott öppnade målskyttet redan i 18:e minuten och gav Jönköping en tidig ledning. Alex Mortensen slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för Ljungskile.

I den 73:e minuten gav Filip Örnblom Ljungskile ledningen.

1–3-målet kom på stopptid när Vilmer Tyrén slog till och gjorde mål. Därmed hade laget vänt matchen.

Jönköping har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ljungskile har fyra vinster och en förlust och 11–4 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Ljungskile SK med 2–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 25 oktober. Då möter Jönköping FC Trollhättan på Edsborgs IP 13.00. Ljungskile tar sig an Rosengård hemma 14.00.

Jönköping–Ljungskile 1–3 (1–0)

Ettan södra herr, Stadsparksvallen

Mål: 1–0 (18) Jonathan Drott, 1–1 (59) Alex Mortensen, 1–2 (73) Filip Örnblom, 1–3 (90) Vilmer Tyrén.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Jönköping: 2-2-1

Ljungskile: 4-0-1

Nästa match:

Jönköping: FC Trollhättan, borta, 25 oktober

Ljungskile: FC Rosengård 1917, hemma, 25 oktober