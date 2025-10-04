Tunga sviten fortsätter – 0–2 för Elfsborg

Seger för Mjällby med 2–0 mot Elfsborg

Mjällbys femte seger på de senaste sex matcherna

Jacob Bergström matchvinnare för Mjällby

Matchen på Strandvallen på lördagen blev den åttonde raka utan seger för Elfsborg när laget mötte Mjällby i Allsvenskan. Slutresultatet blev 2–0 (1–0).

Det innebär 18:e matchen i rad utan förlust för Mjällby.

Mjällby–Elfsborg – mål för mål

Mjällby tog ledningen i 39:e minuten genom Jacob Bergström. Tom Pettersson fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Mjällby. 2–0-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast vann Mjällby AIF medan mötet före det blev oavgjort.

I nästa match möter Mjällby IFK Göteborg borta på måndag 20 oktober 19.10. Elfsborg möter Öster söndag 19 oktober 16.30 hemma.

Mjällby–Elfsborg 2–0 (1–0)

Allsvenskan, Strandvallen

Mål: 1–0 (39) Jacob Bergström, 2–0 (59) Tom Pettersson.

Varningar, Mjällby: Viktor Gustafson. Elfsborg: Frederik Ihler, Rasmus Wikström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mjällby: 4-1-0

Elfsborg: 0-1-4

Nästa match:

Mjällby: IFK Göteborg, borta, 20 oktober

Elfsborg: Östers IF, hemma, 19 oktober