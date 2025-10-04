Prenumerera

Tunga sviten fortsätter – 0–2 för Elfsborg

Matchen på Strandvallen på lördagen blev den åttonde raka utan seger för Elfsborg när laget mötte Mjällby i Allsvenskan. Slutresultatet blev 2–0 (1–0).

Det innebär 18:e matchen i rad utan förlust för Mjällby.

Mjällby–Elfsborg – mål för mål

Mjällby tog ledningen i 39:e minuten genom Jacob Bergström. Tom Pettersson fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Mjällby. 2–0-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast vann Mjällby AIF medan mötet före det blev oavgjort.

I nästa match möter Mjällby IFK Göteborg borta på måndag 20 oktober 19.10. Elfsborg möter Öster söndag 19 oktober 16.30 hemma.

Mjällby–Elfsborg 2–0 (1–0)

Allsvenskan, Strandvallen

Mål: 1–0 (39) Jacob Bergström, 2–0 (59) Tom Pettersson.

Varningar, Mjällby: Viktor Gustafson. Elfsborg: Frederik Ihler, Rasmus Wikström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mjällby: 4-1-0

Elfsborg: 0-1-4

Nästa match:

Mjällby: IFK Göteborg, borta, 20 oktober

Elfsborg: Östers IF, hemma, 19 oktober

