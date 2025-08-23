IFK Norrköping vann med 3–1 mot BK Häcken

Dana Leskinen avgjorde för IFK Norrköping

Tredje raka segern för IFK Norrköping

BK Häcken har spelat bra i Damallsvenskan och inför matchen hemma mot IFK Norrköping hade laget tagit åtta raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen på Bravida Arena slutade 1–3 (1–0). Det var första förlusten sedan den 5 maj för BK Häcken.

Piteå nästa för IFK Norrköping

Matchen förblev jämn målmässigt till BK Häcken tog ledningen i 32:a minuten, genom Felicia Schröder framspelad av Jóhanna Fossdalsá Sørensen. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Ebba Handfast och kvitterade för IFK Norrköping.

IFK Norrköping gjorde också 1–2 i 65:e minuten när Dana Leskinen fick träff framspelad av Wilma Leidhammar.

Bara sju minuter senare var det Wilma Leidhammar som på straff såg till att laget ökade ledningen till 1–3. Därmed hade IFK Norrköping vänt matchen.

BK Häcken har fyra vinster och en förlust och 21–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan IFK Norrköping har tre vinster och två oavgjorda och 10–5 i målskillnad.

För BK Häcken gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen, medan IFK Norrköping är på sjunde plats. Noteras kan att IFK Norrköping sedan den 7 augusti har avancerat fyra placeringar i tabellen.

I nästa omgång har BK Häcken Vittsjö borta på Vittsjö IP, söndag 31 augusti 13.00. IFK Norrköping spelar borta mot Piteå lördag 30 augusti 13.00.

BK Häcken–IFK Norrköping 1–3 (1–0)

Damallsvenskan, Bravida Arena

Mål: 1–0 (32) Felicia Schröder (Jóhanna Fossdalsá Sørensen), 1–1 (62) Ebba Handfast, 1–2 (65) Dana Leskinen (Wilma Leidhammar), 1–3 (72) Wilma Leidhammar.

Varningar, BK Häcken: Matilda Nildén. IFK Norrköping: Dana Leskinen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

BK Häcken: 4-0-1

IFK Norrköping: 3-2-0

Nästa match:

BK Häcken: Vittsjö GIK, borta, 31 augusti

IFK Norrköping: Piteå IF DFF, borta, 30 augusti