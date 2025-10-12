Tungt för Göteborg – Zenith bröt fina vinstsviten

Oavgjort i mötet mellan Göteborg och Zenith

Göteborg nu första, Zenith på femte plats

Eskilsminne nästa för Göteborg

Göteborg har haft en stark period i division 1 södra dam och inför matchen hemma mot Zenith hade laget tagit sex raka segrar. På söndagen tog det stopp och matchen på Valhalla slutade 1–1 (0–0). Det var första poängtappet sedan den 23 augusti för Göteborg.

Göteborg–Zenith – mål för mål

Målgörare för hemmalaget var Klara Andrup och för bortalaget Sara Aronsson.

Göteborg har fyra segrar och en oavgjord och 20–1 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Zenith har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 13–8 i målskillnad. Det här var Göteborgs andra oavgjorda match den här säsongen.

Med en omgång kvar är Göteborg klara seriesegrare medan Zenith är på femte plats.

Göteborg möter Eskilsminne i nästa match borta lördag 18 oktober 14.00. Zenith möter samma dag Rosengård hemma.