Tungt för Göteborg – Zenith bröt fina vinstsviten
- Oavgjort i mötet mellan Göteborg och Zenith
- Göteborg nu första, Zenith på femte plats
- Eskilsminne nästa för Göteborg
Göteborg har haft en stark period i division 1 södra dam och inför matchen hemma mot Zenith hade laget tagit sex raka segrar. På söndagen tog det stopp och matchen på Valhalla slutade 1–1 (0–0). Det var första poängtappet sedan den 23 augusti för Göteborg.
Göteborg–Zenith – mål för mål
Målgörare för hemmalaget var Klara Andrup och för bortalaget Sara Aronsson.
Göteborg har fyra segrar och en oavgjord och 20–1 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Zenith har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 13–8 i målskillnad. Det här var Göteborgs andra oavgjorda match den här säsongen.
Med en omgång kvar är Göteborg klara seriesegrare medan Zenith är på femte plats.
Göteborg möter Eskilsminne i nästa match borta lördag 18 oktober 14.00. Zenith möter samma dag Rosengård hemma.
