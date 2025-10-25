Tungt för Marseille när Lens bröt fina vinstsviten

Lens vann med 2–1 mot Marseille

Lens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Självmål matchvinnare för Lens

Marseille har spelat bra i Ligue 1 herr och inför matchen borta mot Lens hade laget tagit fem raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen på Stade Bollaert-Delelis slutade 2–1 (1–1). Det var första förlusten sedan den 31 augusti för Marseille.

Ett självmål avgjorde matchen efter 53 minuter.

Metz nästa för Lens

Mason Greenwood öppnade målskyttet redan i 17:e minuten och gav Marseille en tidig ledning.

Lens kvitterade till 1–1 i 23:e minuten genom Odsonne Edouard på straff. Lens tog ledningen i 53:e minuten.

Förlusten var Marseilles tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Lens nu ligger på andra plats i tabellen och Marseille är på tredje plats. Så sent som den 3 oktober låg Lens på sjunde plats i tabellen.

Lagen möts på nytt på Orange Velodrome den 25 januari.

Nästa motstånd för Marseille är Angers. Lagen möts onsdag 29 oktober 21.05 på Orange Velodrome.

Lens–Marseille 2–1 (1–1)

Ligue 1 herr, Stade Bollaert-Delelis

Mål: 0–1 (17) Mason Greenwood, 1–1 (23) Odsonne Edouard, 2–1 (53) Självmål.

Varningar, Lens: Adrien Thomasson, Morgan Guilavogui, Mamadou Sangare. Marseille: Leonardo Balerdi, Mason Greenwood, Benjamin Pavard.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lens: 4-1-0

Marseille: 4-0-1

Nästa match:

Marseille: Angers SCO, hemma, 29 oktober