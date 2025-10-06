Tungt för Örgryte – Sandvikens IF bröt fina vinstsviten

Kryss mellan Sandvikens IF och Örgryte

William Hofvander kvitterade i 81:a minuten

Sandvikens IF nu elfte, Örgryte på första plats

Örgryte har haft en stark period i Superettan och inför matchen borta mot Sandvikens IF hade laget tagit fem raka segrar. På måndagen tog det stopp och matchen på Jernvallen slutade 1–1 (0–0). Det var första poängtappet sedan den 23 augusti för Örgryte.

Det var Sandvikens IF:s fjärde match i rad utan seger.

Sandvikens IF–Örgryte – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 62:a minuten innan Filip Olsson på pass av Moonga Simba gav Sandvikens IF ledningen.

Med nio minuter kvar att spela kvitterade Örgryte genom William Hofvander framspelad av Isak Dahlqvist. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Sandvikens IF:s fjärde oavgjorda match den här säsongen.

Med fyra omgångar kvar är Sandvikens IF på elfte plats i tabellen medan Örgryte leder serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Örgryte IS Fotboll med 4–0.

I nästa match, lördag 18 oktober möter Sandvikens IF Varberg borta på Påskbergsvallen 15.00 medan Örgryte spelar borta mot Falkenberg 17.00.

Sandvikens IF–Örgryte 1–1 (0–0)

Superettan, Jernvallen

Mål: 1–0 (62) Filip Olsson (Moonga Simba), 1–1 (81) William Hofvander (Isak Dahlqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sandvikens IF: 1-1-3

Örgryte: 4-1-0

Nästa match:

Sandvikens IF: Varbergs BoIS, borta, 18 oktober

Örgryte: Falkenbergs FF, borta, 18 oktober