Två mål för Achraf Hakimi när PSG vann mot Brest
- Seger för PSG med 3–0 mot Brest
- Achraf Hakimi med två mål för PSG
- PSG höll nollan
Det blev PSG som vann matchen borta mot Brest i Ligue 1 herr på lördagen. 0–3 (0–2) slutade matchen.
Achraf Hakimi gjorde två mål för PSG
Achraf Hakimi gav PSG ledningen efter en knapp halvtimme på pass av Vitinha.
I 39:e minuten ökade ledningen till laget 0–2 när Achraf Hakimi återigen slog till framspelad av Khvicha Kvaratskhelia. I 90:e minuten gjorde Desire Doue också 0–3.
Båda lagen har nu två vinster, två oavgjorda och en förlust på de senaste fem matcherna, Brest med 9–7 och PSG med 9–5 i målskillnad.
Lagen möts på nytt på Parc des Princes den 9 maj.
Onsdag 29 oktober 19.00 möter Brest Le Havre borta på Stade Oceane medan PSG spelar borta mot Lorient.
Brest–PSG 0–3 (0–2)
Ligue 1 herr, Stade Francis-Le Ble
Mål: 0–1 (29) Achraf Hakimi (Vitinha), 0–2 (39) Achraf Hakimi (Khvicha Kvaratskhelia), 0–3 (90) Desire Doue.
Varningar, Brest: Pathe Mboup. PSG: Achraf Hakimi.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Brest: 2-2-1
PSG: 2-2-1
Nästa match:
Brest: AC Le Havre, borta, 29 oktober
PSG: Lorient, borta, 29 oktober
