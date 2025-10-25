Två mål för Achraf Hakimi när PSG vann mot Brest

Seger för PSG med 3–0 mot Brest

Achraf Hakimi med två mål för PSG

PSG höll nollan

Det blev PSG som vann matchen borta mot Brest i Ligue 1 herr på lördagen. 0–3 (0–2) slutade matchen.

Achraf Hakimi gjorde två mål för PSG

Achraf Hakimi gav PSG ledningen efter en knapp halvtimme på pass av Vitinha.

I 39:e minuten ökade ledningen till laget 0–2 när Achraf Hakimi återigen slog till framspelad av Khvicha Kvaratskhelia. I 90:e minuten gjorde Desire Doue också 0–3.

Båda lagen har nu två vinster, två oavgjorda och en förlust på de senaste fem matcherna, Brest med 9–7 och PSG med 9–5 i målskillnad.

Lagen möts på nytt på Parc des Princes den 9 maj.

Onsdag 29 oktober 19.00 möter Brest Le Havre borta på Stade Oceane medan PSG spelar borta mot Lorient.

Brest–PSG 0–3 (0–2)

Ligue 1 herr, Stade Francis-Le Ble

Mål: 0–1 (29) Achraf Hakimi (Vitinha), 0–2 (39) Achraf Hakimi (Khvicha Kvaratskhelia), 0–3 (90) Desire Doue.

Varningar, Brest: Pathe Mboup. PSG: Achraf Hakimi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brest: 2-2-1

PSG: 2-2-1

Nästa match:

Brest: AC Le Havre, borta, 29 oktober

PSG: Lorient, borta, 29 oktober