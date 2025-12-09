Två mål för Adam Armstrong när Southampton vann mot WBA

Southampton vann med 3–2 mot WBA

Southamptons sjätte seger på de senaste sju matcherna

Avgörande målet kom i 86:e minuten.

Det blev Southampton som vann matchen hemma mot WBA i Championship på tisdagen. 3–2 (3–0) slutade matchen.

Segern var Southamptons sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Adam Armstrong bakom Southamptons seger

Leo Scienza öppnade målskyttet redan i tolfte minuten och gav Southampton en tidig ledning.

Laget gjorde också 2–0 i 17:e minuten genom Adam Armstrong.

3–0 kom i 35:e minuten återigen genom Adam Armstrong.

Karlan Grant slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och reducerade åt WBA.

I 86:e minuten reducerade WBA:s Nat Phillips på nytt. 3–2-målet blev matchens sista.

Southampton ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan WBA ligger på 17:e plats. Så sent som den 21 november låg Southampton på 18:e plats i tabellen.

Lagen möts igen 11 mars.

I nästa omgång har Southampton Norwich City borta, lördag 13 december 13.30. WBA spelar hemma mot Sheffield United fredag 12 december 21.00.

Southampton–WBA 3–2 (3–0)

Championship, St. Mary’s Stadium

Mål: 1–0 (12) Leo Scienza, 2–0 (17) Adam Armstrong, 3–0 (35) Adam Armstrong, 3–1 (62) Karlan Grant, 3–2 (86) Nat Phillips.

Varningar, Southampton: Adam Armstrong, Oriol Romeu. WBA: Isaac Price, Ousmane Diakite.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Southampton: 4-0-1

WBA: 1-1-3

Nästa match:

Southampton: Norwich City FC, borta, 13 december 13.30

WBA: Sheffield United, hemma, 12 december 21.00